Ad de Regt formateur in Vijfheerenlanden

Ad de Regt gaat de formatie van het nieuwe college in Vijfheerenlanden begeleiden. Eerder was hij al informateur. De Regt adviseert een college van CDA, ChristenUnie, VVD, PvdA en D66.

De gemeente Vijfheerenlanden (55.000 inwoners) is ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en zal per 1 januari 2019 formeel van start gaan.

De Regt (61) was eerder CDA-wethouder in de gemeenten IJsselstein en Oudewater. Onlangs was hij nog formateur in Woerden.