Zwak Excelsior keihard onderuit bij koploper PSV (6-0)

Excelsior heeft vrijdagavond in de eredivisie een 6-0 nederlaag geleden bij PSV. De ploeg van Adrie Poldervaart kwam er de gehele wedstrijd niet aan te pas. Voor PSV scoorden Luuk de Jong (tweemaal), Steven Bergwijn en Donyell Malen. Robin van der Meer en Jurgen Mattheij maakten allebei een eigen doelpunt.

Vanaf minuut één had PSV de bal, maar kon Excelsior de ploeg uit Eindhoven wel van kansen afhouden. PSV kon echter in de eerste twintig minuten toch op voorsprong komen. In de zeventiende minuut maakte Luuk de Jong de openingstreffer. Door een slechte bal van Excelsior-doelman Sonny Stevens kon Angelino de bal oppakken en voorgeven op De Jong. Die hoefde alleen nog maar binnen te tikken: 1-0.

Cadeautjes

PSV kreeg de 2-0 tien minuten voor rust vervolgens op een presenteerblaadje aangeboden. Robin van der Meer kopte een vrije trap achterwaarts in zijn eigen doel. Met die 2-0 stand gingen beide ploegen de kleedkamers in.

Na rust kreeg PSV weer een cadeautje. Jurgen Mattheij werkte op zijn beurt in de 52e minuut de bal in zijn eigen doel: 3-0.

Veel late goals

De 3-0 was voor PSV het startschot voor nog meer doelpunten. Invaller Donyell Malen omspeelde tien minuten voor tijd de ingevallen Alessandro Damen en schoot de 4-0 binnen. Daar kwamen in de laatste minuten nog twee doelpunten bij.

Steven Bergwijn maakte vlak voor het vestrijken van de reguliere speeltijd de 5-0 en daar bleef het niet bij voor Kralingers. Luuk de Jong maakte in de blessuretijd ook nog zijn tweede doelpunt, waarmee hij de stand op 6-0 bepaalde.

Door de nederlaag kan Excelsior dit weekend flink zakken op de ranglijst. De Kralingers staan nu nog wel op de twaalfde plek in de eredivisie, maar kunnen worden ingehaald door ADO, PEC en FC Emmen.

Scoreverloop

17' 1-0 Luuk de Jong34' 2-0 Robin van der Meer (eigen doelpunt)52' 3-0 Jurgen Mattheij (eigen doelpunt)80' 4-0 Donyell Malen90' 5-0 Steven Bergwijn90' 6-0 Luuk de Jong