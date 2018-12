Deel dit artikel:













FC Dordrecht komt knap terug bij Roda JC (2-2) Roda JC - FC Dordrecht

FC Dordrecht heeft vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie met 2-2 gelijkgespeeld tegen Roda JC. Nicky Souren en Gyliano van Velzen scoorden vroeg in de eerste helft voor de Limburgers. FC Dordrecht, dat zonder Maarten Peijenenburg aan de aftrap begon, staat door het gelijke spel op de zeventiende plek in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Dordrecht had in de eerste helft weinig te vertellen op bezoek in Kerkrade bij Roda JC. Na vier minuten scoorde Nicky Souren op aangeven van Henk Dijkhuizen voor de Limburgers. Binnen twintig leek de buit binnen voor Roda. Gylian van Velzen rondde de assist van Livio Milts beheerst af voor de 2-0. Comeback Hoe anders is verliep tweede helft. Vanaf het moment dat Dordrecht-trainer Scott Calderwood Omran Haydary binnen de lijnen bracht, veranderde het spelbeeld. Kort daarna maakt de in vorm verkerende Oussama Zamouri de 2-1. Het is voor Zamouri zijn vierde goal in de laatste drie wedstrijden. Met nog een kwartier te gaan bracht Renny Smith de Schapenkoppen ook nog op gelijke hoogte: 2-2. Die stand bleef op het bord staan, waardoor de Schapenkopen onder leiding van Scott Calderwood ongeslagen blijven. Zijn ploeg speelde twee keer gelijk en won eenmaal. Scoreverloop 4' 1-0 Nicky Souren

18' 2-0 Gyliano van Velzen

56' 2-1 Oussama Zamouri

76' 2-2 Renny Smith 4' 1-0 Nicky Souren18' 2-0 Gyliano van Velzen56' 2-1 Oussama Zamouri76' 2-2 Renny Smith