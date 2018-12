Dries Wuytens na Sparta-Almere City (6-1): 'Dit is een goed signaal'

Dries Wuytens was na de 6-1 overwinning van Sparta op Almere City in zijn nopjes met het resultaat. Niet alleen door zijn eerste goal in dienst van Sparta, maar ook door het vertoonde spel van de Kasteelbewoners.

Wuytens is tevreden met de overwinning maar weet ook in welke vorm de Spangenaren de afgelopen week verkeerden. "Dit was een heel goed signaal. Thuis met 6-1 winnen is heel goed. De afgelopen wedstrijden waren slecht, dus ik hoop dat het publiek hier blij mee is", zegt Wuytens tegenover RTV Rijnmond.

Misgelopen etentje

Wuytens genoot zichtbaar van de 3-1; zijn eerste doelpunt voor Sparta. De Belg baalde echter ook een klein beetje. "Ik heb drie weddenschappen verloren van Henk van Stee. Telkens over of ik zou scoren in de wedstrijd. Daar stond dan een etentje op, maar nu hadden we geen weddenschap en dan scoor ik" zegt Wuytens met een knipoog.

Dat Wuytens doorspeelde was een klein wonder. Wuytens werd in een duel geraakt door de vuisten van de doelman van Almere City. "Ik denk dat ik tien seconden weg was. Toen kwam ik bij en riep iedereen wisselen, maar ik wilde in het veld blijven staan."

'Hier horen we te staan'

Sparta klimt door de overwinning op Almere City naar de tweede plek. Dat vindt Wuytens alles behalve verrassend: "Daar horen we ook te staan. Afgelopen week was het minder, maar ik denk dat we hebben laten zien dat we het kunnen."

Op Het Kasteel keerden de nodige speler terug van een blessure. "Dat scheelt wel een beetje", vervolgt Wuytens. "We hebben met deze ploeg de voorbereiding en het begin van het seizoen gespeeld."

Bekijk hierboven heel het interview met Wuytens.