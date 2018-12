Adrie Poldervaart over PSV-Excelsior: 'Hoe wij de goals weggeven, is gewoon slecht'

Na afloop van PSV - Excelsior (6-0) verscheen een gelaten Adrie Poldervaart voor de camera van RTV Rijnmond. Poldervaart was op z'n zachtst gezegd niet tevreden met zijn ploeg.

"Achteraf kijk je altijd naar de uitslag. Van 4-0 werd ik ook al niet vrolijk, dan vallen er ook nog twee in de laatste minuut. Hoe wij de goals vandaag weg hebben gegeven is gewoon slecht", aldus Poldervaart.

Grote drie

Excelsior straalde in de wedstrijd gelatenheid uit. Het leek alsof men de wedstrijd net zo lief op papier had af willen werken. "Dat idee had ik ook al een beetje bij Feyenoord uit", bevestigt Poldervaart.

"We spelen tegen één van de grote drie. Daar moeten veel meer uithalen. We beginnen van goede zin. Dan krijg je een paar tikken en dan valt dat weg. Dat zou niet moeten, maar het blijven mensen."

Bekijk het volledige interview hierboven.