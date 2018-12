Rotterdam wil opnieuw start Tour de France organiseren

Rotterdam wil de start van de Tour de France in 2023, 2024 of 2025 organiseren. De gemeente heeft zich gemeld bij Tourorganisatie ASO en wil graag een proloog en eerste etappe in Rotterdam laten starten.

"Wij gaan er vol voor, Rotterdam demarreert", zegt een enthousiaste wethouder Sven de Langen. In 2010 organiseerde Rotterdam de Grand Départ van de wielerronde al eens en in 2015 kwam het peloton door de stad na de start in Utrecht.

"Iedereen kent nog de beelden van 2010 over de Erasmusbrug. Die moet sowieso weer in het parcours", zegt De Langen. "Maar we zijn ook bezig met de bouw van een nieuw stadion in Rotterdam-Zuid en het Hart van Zuid. Wellicht kunnen we tijdens de Tourstart ook aan de wereld laten zien wat er van Zuid is gemaakt."

Volgens de sportwethouder is de Tour de France een evenement dat dicht bij Nederlanders en Rotterdammers ligt. "Ik voel zelf dat Rotterdam naar de Tour snakt. Er zijn veel mensen die naar mij zijn toegekomen met de vraag: Wanneer krijgen we weer een groot wielerevenement?"

Kosten

In 2010 waren de kosten van de organisatie zo'n 10 miljoen euro, maar het evenement leverde toen 30 miljoen euro op, zegt De Langen. "Het gaat alleen maar duurder worden. Maar ik geloof dat wij er ook voor kunnen zorgen dat die inkomsten een stuk hoger worden."

Naast de Tour de France focust Rotterdam met samenwerkingspartners op de Jeugd Olympische Spelen van 2026. "Het bid voor 2022 gaat naar Afrika, daarna is Europa weer aan de beurt. Het lijkt ons mooi om juist jongeren ook in Rotterdam te inspireren met deze Spelen."