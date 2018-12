Politiek010: Pietendebat en kritiek op oeververbinding

Geen subsidie meer voor Sinterklaasintochten met Zwarte Pieten, een demonstratieverbod bij zo'n intocht of zelfs een verbod op het je verkleden als Zwarte Piet. Het ene na het andere radicale voorstel kwam deze week langs bij het Pietendebat in de Rotterdamse gemeenteraad.

Deze week in Politiek010 blikken we terug op het felle debat van afgelopen donderdag in de gemeenteraad. Grote woorden werden niet geschuwd: Zwarte Piet is een racistisch karikatuur", zei raadslid Van Baarle (Denk). "U kunt er nu nog voor kiezen om aan de juiste zijde van de geschiedenis te staan", zei college Büyükcifci (Nida).

"We zijn geen moraalpolitie, maar voeren de wet uit", zei wethouder Wijbenga (Handhaving). "En de wet zegt niets over het uiterlijk van Zwarte Piet."

Oeververbinding

Of het een brug wordt of een tunnel is nog niet bekend, maar wethouder Bokhove wil maar wat graag een nieuwe oeververbinding tussen Rotterdam-Kralingen en Feijenoord. Maar de bewoners van De Esch zien het niet zitten.

"Het lijkt me echt vreselijk, als er voor het uitzicht wat ik nu heb een hele stellage van een brug komt", zegt bewoner Hanny Rennen.

Politicus van het Jaar

En de Beste Politicus Rotterdam 2018 is geworden Vincent Karremans (VVD). In debatcentrum Arminius kreeg hij vrijdagavond de prijs uitgereikt. Collega-raadsleden Van Baarle (Denk) en Verkoelen (50Plus) legde het af tegen Karremans.