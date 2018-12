Deel dit artikel:













Dutch Windmills weer welkom in Sportboulevard Dordrecht Dutch Windmills (in het wit) in de Sportboulevard Dordrecht

Dutch Windmills mag zondag weer Sportboulevard Dordrecht in. Eerder was de basketbalclub de toegang ontzegd, omdat de Dordtenaren een betalingsachterstand van een maand hadden bij de Sportboulevard. Dat bedrag is vrijdag betaald.

Dennis van Rijswijk, manager van Sportboulevard, bevestigt dat Dutch Windmills weer zijn sporthal in mag. "Maar dit is wel de laatste keer geweest dat we op deze manier aan tafel hebben gezeten", laat hij aan RTV Rijnmond weten. Van Rijswijk zegt dat hij met Ton Sels, initiatiefnemer en directeur van de club uit voor uit de dutch basketball league, vrijdag over de betalingen heeft gesproken. Lees ook: Dutch Windmills uit thuishaven geweerd "We kunnen het niet veroorloven dat het verhaal van de Dutch Windmills, nadat de ploeg goed is begonnen, als een nachtkaars uit gaat", aldus Van Rijswijk. Dutch Windmills speelt zondagmiddag in Sportboulevard Dordrecht tegen Donar uit Groningen. De Dordtenaren zijn sinds dit seizoen nieuw in de dutch basketball league en startten zeer aardig met een voorlopige vijfde plaats. Lees ook: Ruime uitzege Dutch Windmills in Den Helder Ton Sels was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.