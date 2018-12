Waar moet al dat regenwater heen?

Hoogwater in Dordrecht in 2013 Foto: Jerry Lampen (ANP)

Slimme groenblauwe daken, sponstuinen, waterpleinen en minder tegels in tuinen. Het komt allemaal terug op de jaarlijkse Groene Conferentie van het Rotterdams Milieu Centrum (RMC). Het centrale thema is dit jaar Water en de Stad. Het regent steeds vaker extreem hard, maar waar moet dat water heen?

“Slimdak is een dak dat nadenkt over water”, zegt Emile van Rinsum van het RMC. ""Het is het slimste dak van Nederland." Het is een van de innovatieve plannen om wateroverlast in de stad tegen te gaan.

En het slimme dak bestaat ook al: het ligt bovenop het Schieblock in Rotterdam-Centrum. Het is uitgerust met een zogenoemde 'smart flow control', een apparaat dat reageert op het weerbericht. Als er een bui aan komt, loopt het dak langzaam leeg en zo wordt het riool niet te veel belast.

Voorbeeld

Slimdak010 is een voorbeeld-dak van 120 vierkante meter. "Stel je voor dat je dit toepast op duizenden vierkante meters dak. Groene daken met bloemetjes die ook nog eens goed zijn voor bijen en andere insecten en het slaat enorm veel water op", zegt Van Rinsum enthousiast.

Natuurlijke oplossingen

Rens de Boer, ecoloog bij Bureau Stadsnatuur Rotterdam, pleit ook voor oplossingen die techniek en natuurbelang combineren.

"Met hele simpele natuurlijke middelen kun je klimaatstress in de stad oplossen. Een groene omgeving werkt verkoelend. Als je ervoor zorgt dat je vaste planten gebruikt die het hele jaar door bloemen geven, zoals op het Slimdak, dan help je daar ook insecten mee. Natuurlijk heeft het extra groen ook een toegevoegde waarde voor de stadsnatuur."

Tegel eruit, plant erin

Op de Groene Conferentie wordt dinsdag 11 december het startsein gegeven voor Operatie Steenbreek in Rotterdam. De actie loopt al in andere steden en komt nu ook naar deze stad. De campagne hoopt bezitters van een tuin te verleiden om de stenen uit hun tuin te vervangen door planten.

Rens de Boer hoopt dat veel mensen dit voorbeeld zullen volgen. “Eén steen eruit dat helpt natuurlijk niet, maar als veel mensen hun tuin groener maken en de tegels eruit halen, zal dat denk ik een heel groot effect hebben op de stadsnatuur."