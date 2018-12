Erasmusbrug Rotterdam kleurt geel van de demonstranten

De gele-hesjes-betogers lopen over de Erasmusbrug in Rotterdam foto: Media TV

Ongeveer tweehonderd mensen hebben zaterdag meegelopen aan het 'gele hesjesprotest' in Rotterdam. Het zijn er veel meer dan verwacht, zegt initiatiefnemer Jan Dijkgraaf. De sfeer is gemoedelijk. Omstanders kregen bloemen van de demonstranten.

De demonstratie begon om 11:30 uur op het Willemsplein naast de Erasmusbrug. De gele hesjes liepen vervolgens heen en weer over de brug. Ze zongen daarbij het lied 'Vijftien miljoen mensen' van Fluitsma en Van Tijn uit de jaren '90.



"Dat lied staat voor saamhorigheid. Voor een tijd waarvan je blij was dat je hier mocht wonen", zei Dijkgraaf. "Maar de kloof tussen burger en overheid is nu levensgroot. Dat zie je keer op keer, bij elk verdrag en elke bezuiniging in de zorg." Nederland moet eerlijker worden, betoogde Dijkgraaf bij de aanvang van het protest.Het protest is geïnspireerd door de acties in Frankrijk. Daar gingen mensen de straat op uit protest tegen een forse accijnsverhoging op brandstof. De opkomst is er vaak groot en de sfeer grimmig. Zeker de protesten in Parijs liepen uit de hand.

In Rotterdam zien veel demonstranten dit protest als de kans om te laten horen dat ze het niet eens zijn met de verhoogde pensioenleeftijd. "Al onze sociale zekerheden worden afgebroken", zegt een demonstrant. "De streep voor het pensioen wordt steeds verlegd. Ik werk continudiensten en dat wil ik niet doen tot mijn 68e."

Rotterdam is zaterdag niet de enige plek waar het 'gele-hesjes-protest' door de stad trekt. In Amsterdam, Den Haag, Tiel en enkele andere steden demonstreren ook mensen in diezelfde felgekleurde hesjes.