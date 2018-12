Een dichter in 1 minuut: Carina Fernandes

Luister hier het gedicht en gesprek terug van en met Carina Fernandes.

Carina is 'CEO of Spreading Positive Energy’, en ‘Foodie high on word vomit’, en noemt zich spoken word-diva. Ze is de voorzitter van het jongerenpanel @mm2.me van Music Matters, een Rotterdamse stichting die zich inzet op het gebied van talentontwikkeling onder Rotterdamse jongeren. Ze treed op bij podia als SpEak, Woorden worden Zinnen, Spraakuhloos en Swoon.