Gele hesjes protesteren tegen alles

De Erasmusbrug kleurde zaterdag geel. Ongeveer tweehonderd mensen hadden gehoor gegeven aan de oproep van journalist Jan Dijkgraaf om in gele hesjes te komen protesteren. Iedereen had daar zijn of haar reden voor.

Zo wilde Daniëlle uit Malde op een vreedzame manier haar stem laten horen. "Ik ben op dit moment zo ontevreden over hoe de regering met ons Nederlanders om gaat", vertelt ze op het Willemsplein. Dennis is dan weer niet te spreken over het vastgoedbeleid in Rotterdam. "Daar is van alles mis mee", is zijn toelichting.

Ook de AOW-leeftijd is een punt van ergernis. "Toen ik begon met werken, moest je tot je 65e werken of veertig dienstjaren. De veertig dienstjaren is al afgepakt. Nu gaan ze ook die 65 afpakken. Op een gegeven moment houdt het op", zegt een andere man.

Bij de klanken van 15 miljoen mensen van Jochem Fluitsma en Eric van Tijn gingen tweehonderd mensen in een gemoedelijke sfeer de Erasmusbrug op. Dijkgraaf is tevreden over de opkomst: "Het is veel hoger dan verwacht. Dit is waanzinnig."

Ebru Umar was ook van de partij. De columniste vindt het belangrijk dat 'normale' mensen, die hun stem laten horen, 'door politiek Den Haag niet worden weggehoond'. "Dit zijn de mensen die Den Haag en Nederland faciliteren. Zij verdienen het om gehoord te worden", vertelt Umar.

"Ik dacht: laat ik ook eens wat doen. De meeste mensen mopperen, maar laten niet van zich horen", maakt een demonstrant kenbaar. "Misschien dat de ogen van de regering open gaan, dat zij ziet dat de meeste mensen het zat zijn in dit land."