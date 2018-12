De vragen van 8 december 2018

We hadden op 8 december weer een mooie uitzending. Okkie was van de partij, Carina Fernandes kwam haar spoken word-talenten laten horen en Cora en Ineke zaten bovenop alle vragen.





Filmend echtpaar

Yvonne Bernaards uit Krimpen aan den IJssel vroeg aan de telefoon: Tussen 1997-2001 had je op Rijnmond de 'Gooi het maar in mijn petshow'. Daar liep altijd een echtpaar te filmen. Wie waren deze mensen?

Yvonnes overleden man werkte bij de lunchroom vanj Donner en zij zou heel blij zijn met die opnamen. Uiteraard deden we een oproepje me wat suggesties.





's-Gravenhage aan de weg

Boyan Ephraim vroeg: Op de borden boven de weg wordt Den Bosch altijd 's-Hertogenbosch genoemd. Maar Den Haag niet 's-Gravenhage. Waarom is dat?





Blauwtand

Nadine Jansing vroeg ons: Hoe werkt bluetooth precies?





Dankjewel voor de piepers

Richard van den Heuvel vroeg: Wat wordt er met Thanksgiving precies gevierd?

Productieve dame

Kees van Oorschot uit Slinge belde ons om te vragen: Hoeveel LP's zou Corry Konings gemaakt hebben?

Okkie wist wel raad met die vraag, en deed even grondig onderzoek. Hier volgt zijn overzichtje:

Corry Konings begon op 15-jarige leeftijd

1966 - 2018, 52 jaar carrière

83 albums

427 compilaties

82 ouderwetse 7-inch singles

36 cassettes

13 dvd’s

21 onofficiële uitgaven

344 cd’s

261 vinyl

Bij Muziekweb vind je 70 albums.





De jaren vooruit

Lennart van Rikxoort vroeg via de mail: Waarom noemen we eeuwen naar het aantal eeuwen (19e, 20e en 21e) maar tellen we met decennia juist terug (1920 tot 1930 heet de twenties)?





Niet zo fijn-stof

Sofie ging naar buiten op om de bezoekers van de markt te vragen… wat zij wilden vragen. Een meneer vroeg: Wat kan er aan een beter milieu gedaan worden in Rotterdam, en dan vooral aan fijnstof?





Maaien na de wedstrijd

Erik van Eijk vroeg ons via Facebook: Ik zag pas na Feyenoord-PSV dat de grasmeester het gras direct ging maaien. Waarom doen ze dat? Misschien waren er klachten dat de bal niet lekker rolde?