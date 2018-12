Amateurvoetbal: Jong Sparta - Excelsior Maassluis eindigt onbeslist

In de tweede divisie heeft het duel tussen Jong Sparta - Excelsior Maassluis geen winnaar opgeleverd. Op Het Kasteel werd het 1-1.

Jong Sparta kwam na een kwartier spelen op 1-0 toen een Youssef El Kachati goed reageerde op een schot van Halil Dervisoglu die terug kwam van de keeper. Vincent van den Berg kopte na een half uur de gelijkmaker tegen de touwen.

In diezelfde tweede divisie is Barendrecht thuis hard onderuit gegaan tegen IJsselmeervogels. Het werd 1-4 op De Bongerd. Al na een minuut keek de thuisploeg tegen een achterstand aan waarna het tien minuten voor rust 1-1 werd door een benutte penalty van Delano Cohen. Na de pauze toonden 'de vogels' zich uiterst effectief.

Derde divisie

Eén niveau lager heeft ASWH een punt gepakt in de uitwedstrijd bij FC Lisse. Het werd 2-2. In een gelijk opgaand duel kwam Lisse in beide helften een keer op voorsprong. De doelpunten namens de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht kwamen van Bilal El Amrani en Peter Verhoeve.

SteDoCo heeft geen punten overgehouden aan het duel bij de subtopper DVS'33 Ermelo. Het werd 1-0 en het doelpunt van DVS'33 viel in minuut 89.

Hoofdklasse A

In een doelpuntrijke stadsderby heeft Sportclub Feyenoord in eigen huis afgerekend met Xerxex DZB. Het werd 4-2. Echt spannend werd het duel niet. Sportclub Feyenoord stond bij rust al met 4-0 voor. Door deze overwinning is Sportclub Feyenoord momenteel de hoogst geklasseerde regioclub in deze competitie. Het staat vijfde met 23 punten uit 14 wedstrijden.

Overige uitslagen Hoofdklasse A

Capelle - Rijnvogels 2-2

Achilles Veen - Zwaluwen 0-0

Jodan Boys - Spijkenisse 3-2

sv DFS - Smitshoek 0-1