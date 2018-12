Happy end: vermiste hondje Sacco in IJsselmonde terecht

Het echtpaar Tom en Marga den Daas uit Rotterdam-IJsselmonde is dolgelukkig. Na ruim vijf dagen zoeken, is hun weggelopen hondje Sacco gevonden dankzij een groep vrijwilligers. Het Roemeense adoptiehondje nam de benen kort na aankomst bij zijn nieuwe baasjes.

"Ik heb nog nooit zo'n stel toffe meiden gezien. Het waren er twaalf hier uit de buurt. Ze waren dag en nacht in touw op zoek naar Sacco. Ieder uur nam er één een kijkje bij de vangkooi om te zien of hij er al in zat."

Opgelucht en blij vertelt Tom den Daas zaterdag over de avonturen van Sacco. Die kwam ruim een week geleden onder de naam Sage vanuit Roemenië naar Nederland. Kort daarna werd hij door Tom en Marga opgehaald voor de laatste rit naar Rotterdam. Bij hun aan de Kreileroord kan het 10-jarige reutje zijn oude dag slijten.

Sacco was al onrustig door het lange reizen. Toen Tom hem ging uitlaten na aankomst in Rotterdam, wist het beestje zich los te rukken. "Ik had nog geen tuigje, maar een gewone halsband. Hij deed twee stappen vooruit en twee stappen achteruit, en los was hij." Met omstanders werd de achtervolging ingezet, maar dat was tevergeefs.

Op social media werden oproepen geplaatst om uit te kijken naar het reutje. Vijf dagen lang dook Sacco her en der op in de wijk, maar niemand kreeg hem te pakken. Ten einde raad schakelde het echtpaar daarom de organisatie DogSearch Nederland in. Die bracht binnen no time een team van vrijwilligers uit IJsselmonde op de been. Donderdagavond om 22.00 uur kwam na ruim vijf dagen vermissing het verlossende woord.

Tom: "Ze waren naar de vangkooi gereden en zagen dat het luikje dicht was. Sacco bleek er in te zitten. Zijn mandje is nu zijn huis. Hij staat alleen af en toe op en gaat dan bij mijn vrouw staan voor een aai over zijn bol."

Slapen doet het diertje volop, maar hij blijft alert met zijn ogen open. "Ik ging gisteren even met hem naar buiten om te kijken wat er zou gebeuren. Maar dan is het zo'n zielig hoopje. Hij staat op zijn benen te trillen. We houden hem daarom tot na de feestdagen binnen", besluit Tom.