Sparta neemt afscheid van Mark Veenhoven Mark Veenhoven

Mark Veenhoven is per 1 januari 2019 geen speler meer van Sparta. Dit hebben de 20-jarige middenvelder en de club in goed onderling overleg besloten. Zaterdag tegen Excelsior Maassluis maakte Veenhoven voor het laatst deel uit van de wedstrijdselectie van Jong Sparta.

Veenhoven heeft dit seizoen nog geen minuten gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie en kwam alleen uit voor Jong Sparta. In de tweede divisie kwam hij tot 10 duels. Vorig jaar kreeg hij in de eredivisie nog bekendheid door een rode kaart tegen FC Groningen na een tackle op zijn huidige ploeggenoot Lars Veldwijk. Sparta stond in minuut 94 met 2-1 voor op Het Kasteel toen Veenhoven op vrij onorthodox wijze Veldwijk vloerde in een belovende aanval.



Het is nog niet bekend waar Veenhoven zijn carrière voortzet.