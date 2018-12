Erasmus MC stopt inkoop lichaamsdelen uit VS na onderzoek media

Het Erasmus Medisch Centrum is gestopt met het inkopen van lichaamsdelen in de Verenigde Staten nadat is gebleken dat daar veel winst mee wordt gemaakt. Het tv-programma Nieuwsuur besteedt zaterdagavond aandacht aan de praktijken in het EMC en het AMC in Amsterdam.

Nieuwsuur heeft samen met persbureau Reuters onderzoek gedaan naar de handel in lichaamsdelen. Uit de uitzending blijkt dat het AMC in de afgelopen jaren honderden hoofden heeft gekocht bij zogenoemde body brokers in de VS. De lichaamsdelen worden gebruikt voor onderwijs aan artsen en chirurgen.

Het Erasmus MC bevestigt dat het in de VS knie- en schoudergewrichten kocht. Hoe lang dat heeft geduurd, kon woordvoerder Joyce de Bruijn niet zeggen. Het studiemateriaal uit de VS kwam via de Rotterdamse haven en via Schiphol ons land binnen.

Grove winsten met handel in lichaamsdelen

De lichaamsdelen die de body brokers aanbieden, zijn van mensen die vrijwillig hun lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. Ook in ons land bestaan zulke programma's. Maar volgens de onderzoekers van Reuters en Nieuwsuur gaat het om zeer commerciële bedrijven die er veel winst mee maken.

Erasmus MC houdt het nu bij eigen systeem lichaamsdonatie

Het Erasmus MC is onlangs gestopt met het aankopen van de lichaamsdelen in de VS. "We zijn gestopt toen uit vragen van de media bleek dat er winst mee werd gemaakt en nabestaanden niet op de hoogte bleken van de verkoop van de lichaamsdelen van hun overleden familieleden."

Het Erasmus MC heeft zelf ook een systeem van lichaamsdonatie na de dood. "Daarmee moeten we het nu doen", stelt Joyce de Bruijn.