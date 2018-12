Wind loeit door de straten, toch weinig stormschade

Het water kolkt als vanouds over de kades van de Maasboulevard in Vlaardingen

In de Rijnmondregio waait het zaterdagavond hard. Vooral in het westen en aan de kust waarschuwt het KNMI voor harde windstoten. De ANWB adviseert automobilisten de handen goed aan het stuur te houden.

De harde wind trekt tussen 19.00 uur en middernacht verder aan. Vooral tijdens buien kunnen windstoten tot 90 kilometer per uur voorkomen. Voor het westen van het land is daarom code geel afgegeven.

Geen stormschade

Ondanks de harde wind is het volgens de Veiligheidsregio Rijnmond en de collega's in Zuid-Holland-Zuid het zaterdagavond rustig. Rond 21.00 uur waren er geen noemenswaardige meldingen van stormschade gedaan.

Ook op Rotterdam The Hague Airport veranderde de wind weinig aan de dagelijkse gang van zaken. Waar op Schiphol zaterdag ruim 140 vluchten werden geschrapt, vloog in Rotterdam alles volgens schema.

Waarschuwing hoog water in Vlaardingen

In Vlaardingen klotste het water zaterdagmiddag als vanouds over de kades. Het waterpeil had rond 16.00 uur het hoogste punt bereikt. De gemeente Vlaardingen verwacht zondagochtend rond 5.00 uur opnieuw hoog water. De waterstand zal daar 2,05 tot 2,25 meter bereiken.

De gemeente sluit daarom vanaf 2.30 uur uit voorzorg delen van de West- en Oosthavenkade, van de Maasboulevard en de KW-haven Zuidzijde. De afsluiting duurt tot 7.00 uur.