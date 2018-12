Feyenoord neemt in laatste half uur afstand van FC Emmen

Feyenoord heeft zondag met 1-4 gewonnen bij FC Emmen. Alle goals vielen in de tweede helft. Jan-Arie van der Heijden, Steven Berghuis, debutant Orkun Kokcü en Tonny Vilhena scoorden voor de Rotterdammers. Oud-FC Dordrecht-speler Jafar Arias scoorde voor FC Emmen.

Feyenoord begon niet heel sterk aan de wedstrijd. FC Emmen jaagde de Rotterdammers af en kon rekenen op de steun van het publiek. Mede daardoor kwam het tot twee goede kansen.

Caner Cavlan dolde Sven van Beek aan de linkerkant van het strafschopgebied en kon uithalen. Het been van Feyenoord-doelman Justin Bijlow lag echter in de weg. Alexander Bannink produceerde even later ook een rollertje in kansrijke positie.

Daarna nam Feyenoord het over. Via Steven Berghuis, Jeremiah St. Juste en Sam Larsson kreeg Feyenoord kansen, maar kon het voor rust de trekker niet overhalen. De grootste kans voor rust was voor Tonny Vilhena, hij werd vrijgespeeld vanaf links, maar kon oog in oog met Kjell Scherpen niet binnenschieten. Toornstra schoot in de rebound daarna nog op de paal.

Voor rust raakte Emmen ook het aluminium. Een verdwaalde voorzet van Caner Cavlan belandde op de lat.

Berghuis breekt de ban

In de tweede helft duurde het even totdat Feyenoord in het spel kwam. Maar Steven Berghuis brak in de 63e minuten de ban. Hij schoot na een corner meteen op doel en zijn bal belandde via Van der Heijden in de goal.

Na een gemiste strafschop in de 66e minuut, maakte Berghuis zijn eigen fout een paar minuten later goed. Hij kreeg na een mooie actie van Kokcü de bal in het strafschopgebied mee, omspeelde de Emmen-verdedigers en schoot binnen.

Spanning plots weer terug

Snel daarna maakte Emmen het nog spannend via Jafar Arias, die uit een vrije trap van Anco Jansen binnentikte.

Debutant Kokcü maakte daarna aan alle spanning weer een einde. Hij hoefde alleen nog zijn voet uit te steken na een uitstekende actie van Berghuis: 1-3. Na opnieuw een aantal kansen, kreeg Feyenoord een tweede strafschop. Tonny Vilhena ging deze keer achter de bal staan en schoot de strafschop binnen.

Door de overwinning staat Feyenoord met 35 punten op de derde plaats, op vijf punten van Ajax en zeven van PSV. FC Utrecht volgt onder Feyenoord met tien punten minder.

Scoreverloop

63' 0-1 Jan-Arie van der Heijden70' 0-2 Steven Berghuis72' 1-2 Jafar Arias76' 1-3 Orkun Kokcü88' 1-4 Tonny Vilhena (strafschop)

Volg hieronder onze liveblog rondom de wedstrijd.