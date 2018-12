Bruggenloop Rotterdam traditionele hekkensluiter van het jaar

De Bruggenloop in 2011, deelnemers gaan over de Van Brienenoordbrug

In Rotterdam wordt zondagmiddag de DSW Bruggenloop gelopen. Atleten lopen vijftien kilometer over zes bruggen aan de zuid- en noordkant van de Maas. Bezoekers van Rotterdam moeten tussen 8.00 - 19.00 uur rekening houden met afsluitingen van bruggen en wegen.

De start van de bruggenloop is rond 15.00 uur op de Piet Smitkade aan de Nieuwe Maas in de wijk De Veranda. De deelnemers gaan in zogeheten waves van start. De vierde en laatste wave vertrekt om 15.15 uur.

De eerste brug die de lopers nemen, is een nieuwe de Piekbrug. Daarna voert het parcours achtereenvolgens langs de Nassaubrug (ook nieuw), de Koninginnebrug, de Willemsbrug, de Boerengatbrug en de Van Brienenoordbrug. De finish is bij de Kuip.

Dit jaar zijn twee nieuwe bruggen opgenomen in het parcours. Vanwege de afsluiting van de Maastunnel is de Erasmusbrug er niet in opgenomen.

Vanwege de afsluiting van bruggen en wegen (zie kaartje), adviseert de organisatie deelnemers en toeschouwers om zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te reizen.

Vorig jaar ging de DSW Bruggenloop niet door vanwege de sneeuwval.