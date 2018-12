Deel dit artikel:













Dronken Dordtenaar botst op politieauto en belandt in ziekenhuis De auto van de Dronken Dordtenaar op de Talmaweg. Foto: Politie

Een man van 23 jaar uit Dordrecht is zaterdagavond op de Talmaweg in Dordrecht op een stilstaande politieauto geknald. Hij had met zijn zwalkende rijstijl vermoedelijk al een spoor van vernieling door de stad getrokken.

Op Twitter meldt een agent dat hij en zijn collega net waren uitgestapt, toen de Dordtenaar tegen hun auto tot stilstaand kwam. "Waarschijnlijk heeft hij al voor de aanrijding met de politieauto een abri en meerdere andere auto's geraakt." De man bleek dronken achter het stuur te zitten. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het nu met hem is, is niet bekend.