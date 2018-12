Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Start nieuwe dienstregeling NS: meer treinen tussen Rotterdam en Amsterdam NS Trein, Foto: Thijs Kern

Er rijden vanaf zondag meer treinen op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Amsterdam. In de nieuwe dienstregeling van de NS is het aantal treinen per uur op dit traject verhoogd van vier naar vijf. Ook zijn de treinstellen verlengd.

Niet alleen gaan er in de nieuwe dienstregeling vanaf een aantal stations meer treinen rijden, ook verandert op bepaalde trajecten de vertrektijd of wordt de reistijd korter. Dit laatste geldt onder meer voor reizigers tussen Woerden en Rotterdam Centraal, die kunnen rekenen op een reistijd tot acht minuten korter. Bijkomend voordeel in de nieuwe dienstregeling: de NS heeft nu ook sprinters waarin een toilet zit. De eerste is zondagochtend vertrokken vanaf Haarlem richting Leiden.