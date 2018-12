Meerdere autobranden in Vlaardingen

De brandweer in Vlaardingen heeft het in de nacht van zaterdag op zondag druk gehad met meerdere autobranden. Op verschillende plekken op industrieterrein Vettenoord woedde brand in een vrachtwagen, busje en een camper.

De eerste melding kwam rond 01:45 uur binnen bij de hulpdiensten. In de 3e Industriestraat stond een wagen in brand. Nog geen tien minuten later werd er melding gemaakt van een brand in een auto die geparkeerd stond in de nabijgelegen Mercuriusstraat. De laatste brand werd rond 02:00 uur gemeld in de Taanderijstraat.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de branden.

De laatste tijd zijn er vaker autobranden in Vlaardingen. Begin vorige maand gingen nog auto's in vlammen op in de Goudenregenstraat en de Goudsbloemstraat.