Automobilist met glaasje teveel op rijdt met hond tussen benen 50 km/u te hard Foto: Basisteam Oude Maas

Een automobilist in de omgeving van Rotterdam heeft zaterdagavond de aandacht van agenten volledig op zich weten te vestigen. Hij haalde de politie op de snelweg in met 150 kilometer per uur waar 100 is toegestaan, reed met een hond tussen zijn benen én had te veel gedronken.

In de wagen zaten ook nog een baby en haar moeder. Het kind zat alleen niet in een babyzitje, maar bij de vrouw op schoot. De bestuurder bleek "flink onder invloed van alcohol" te zijn, zegt de politie op sociale media. De man blies 560 Ugl, terwijl het wettelijk toegestane maximum is vastgesteld op 220 Ugl. De man is aangehouden. Of hij zijn rijbewijs heeft moeten inleveren en/of een boete heeft gekregen, is niet duidelijk.