Erwtensoep in overvloed op Nationale Snertdag

Liefhebbers van erwtensoep kunnen dit weekend hun hart ophalen. Op 73 locaties door heel Nederland wordt zondag Nationale Snertdag gevierd. In onze regio kunnen mensen op vijf plekken terecht.

Organisator Klup riep de Nationale Snertdag vorig jaar in het leven. Deze speciale dag is bedoeld voor de mensen voor wie december geen vrolijke periode is, omdat ze de feestdagen alleen moeten doorbrengen.

Mensen verbinden

Door op verschillende plekken in het land erwtensoep te serveren, hoopt Klup mensen samen te brengen. "Heel simpel, maar toch effectief en gezellig", legt de organisatie uit.

In Rotterdam kunnen liefhebbers zondag terecht bij Het Zalmhuis en NRC Café voor een kop snert. Ook in Puttershoek (IJs- en skeelerclub Puttershoek), Dordrecht (Grand Café Groothoofd) en Vlaardingen (Oude Stoep) staat de soep vanaf 16:00 uur klaar. Zo'n 230 mensen hebben zich bij één van deze vijf locaties aangemeld voor een bakkie.

De kosten voor een kop huisgemaakte snert zijn vijf euro. Lust je het niet? Dat is volgens de organisatie geen probleem: "Het draait om de gezelligheid en de ontmoeting."