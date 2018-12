Deel dit artikel:













Kade Schiedam loopt onder water De ondergelopen kade in Schiedam. Foto: MediaTV

De kade van de Maasboulevard in Schiedam is zondagmiddag onder water gelopen. De kans is groot dit in de loop van de dag ook gaat gebeuren in Hoek van Holland, Vlaardingen en Maassluis.

Rond 16:00 uur wordt door de harde wind hoogwater verwacht, vertelt een woordvoerder van de brandweer. Daardoor wordt het water extra de kades op gestuwd. In Hoek van Holland zou het waterpeil op het hoogtepunt op zo'n 2,30 meter uitkomen. Mensen evacueren is niet nodig, zegt de woordvoerder. "Gemeenten zijn hierop voorbereid en maken het vaker mee", legt hij uit. De kades - waar overigens geen mensen wonen - worden afgezet. In Maassluis wordt de hoogste waterstand rond 17:00 uur verwacht. Daarna zal het water weer zakken en zullen de kades vanzelf weer bereikbaar worden.