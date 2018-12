Fotoshoot in kerstsfeer voor honden en baasjes in Rotterdam

Dat je de liefde voor kerst én honden kunt combineren, bleek tijdens een heuse 'XMAS DOGS'-fotoshoot. Honden en hun baasjes gingen dit weekend samen op de foto in de Doelen in Rotterdam. De kerstkriebels waren bij de deelnemers al sterk aanwezig.

De hondjes werden aangekleed met kerstmutsen, haarbanden en kerstpakjes. "De gedachte is dat de hond de verbindende factor tussen mensen is", legt organisator Mieke van der Linden uit. In de Doelen werd dat nog eens bevestigd. "Je praat met mensen waar je normaal niet mee praat."

De baasjes zijn enthousiast over de fotoshoot. "Onze hond Gijsje is echt een fotomodel. Voor onze andere hond is het allemaal nog wat nieuw. Hij komt uit Bulgarije, dus die vindt het allemaal maar een beetje eng. Maar Gijsje is altijd erg onder de mensen. Die vindt het helemaal leuk om mee te maken", vertellen een moeder en dochter.

"We weten nog niet wat we met de foto's gaan doen. Misschien wordt het wel mijn kerstkaart", vervolgt de dochter. Moeder is het daar mee eens. "Het lijkt mij ook een hele leuke kaart om te sturen. In ieder geval via Whatsapp of Facebook."