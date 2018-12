Opnieuw demonstratie van gele hesjes in Rotterdam

Ook komend weekend wordt in Rotterdam een demonstratie georganiseerd door de gele hesjes. Dat zegt journalist en voorman van het protest Jan Dijkgraaf op sociale media. De uitnodiging voor de nieuwe demonstratie wordt maandag naar de gemeente Rotterdam gestuurd.

Net als afgelopen zaterdag is de locatie voor de nieuwe demonstratie de Erasmusbrug, terwijl het lied 15 miljoen mensen van Fluitsma en Van Tijn ten gehore wordt gebracht.

"Het wordt een demonstratie volgens 'onze' regels", zegt Dijkgraaf. "Geen spandoeken, geen toespraken, geen leuzen, geen gezichtsbedekkende kleding, geen agressie – alleen maar dat lied en die wandeling."

Gemoedelijke sfeer

De sfeer bij de demonstratie in Rotterdam afgelopen zaterdag, was gemoedelijk. Zo'n tweehonderd mensen liepen mee.

"De kloof tussen burger en overheid is nu levensgroot", zei Dijkgraaf voorafgaand aan die demonstratie. "Dat zie je keer op keer, bij elk verdrag en elke bezuiniging in de zorg. Maar veel mensen gingen of durfden de straat niet op. Die mensen willen we nu een keer laten horen."



Op de website The Post Offline roept Dijkgraaf mensen op om voortaan elke zaterdag om 11:30 uur in een geel hesje naar een drukke plek in een gemeente te gaan, en vervolgens het lied 15 miljoen mensen te zingen. "Als je alleen maar dat liedje zingt, is er geen agent die je tegenhoudt. Zeker niet als je ook nog een bloemetje uitdeelt…"