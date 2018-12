Foto van zwangere steurgarnaal in Grevelingenmeer wint belangrijke prijs

In het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam zijn zondagmiddag de winnaars bekendgemaakt van de prestigieuze WWF-Frans Lanting Photo Award. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de fotograaf die de mooiste natuurfoto heeft gemaakt.

De Belg Gino Symus troefde alle kandidaten af in de categorie Volwassenen. Hij fotografeerde een zwangere steurgarnaal, onder water in het Grevelingenmeer. "Geen makkelijke opgave", zegt de jury over het onder water fotograferen in Nederland.

"Toch is deze fotograaf erin geslaagd om op geraffineerde wijze een zwangere steungarnaal te fotograferen. Met een hele goede combinatie van techniek, esthetiek en inhoud laat deze fotograaf zien hoe bijzonder het leven onder water in Nederland is."



Spinnenweb

In de categorie Kids (6 tot 11 jaar) schoot Duco Slooff (8) uit Zeist het mooiste plaatje. Hij legde een spinnenweb met dauwdruppels vast. "Zo'n foto is natuurlijk al vaker gemaakt", vertelt de jury,. "Maar deze fotograaf heeft een hele artistieke manier gevonden om dat te doen: met een mooie belichting en het hart van het spinnenweb aan de linkerkant van de compositie."

De Young Talent Award (12 tot 17 jaar) werd uitgereikt aan Dirk Hoogenstein (12) uit Utrecht. De foto van een dode vogel omringd door plastic is volgens de jury niet alleen de mooiste, maar ook de belangrijkste foto in deze categorie. "Het is een actueel probleem, gevat in een hele mooie compositie waar kleuren en patronen bij elkaar komen", luidt het jurycommentaar.

Publieksprijs

De foto van een hert in zonlicht, kreeg de meeste stemmen van het publiek. Daarmee wint Mark de Wit (15) uit Den Hoorn de Publieksprijs. "Dat deze foto van de Nederlandse natuur de Publieksprijs heeft gewonnen, stemt de jury blij. Het bevestigt dat je niet heel ver hoeft te reizen om een mooi beeld te schieten."

In de jury voor de grootste natuurfotowedstrijd van Nederland zaten model en fotografe Kim Feenstra, presentator en fotograaf Humberto Tan, natuurfotograaf Jasper Doest en de Rotterdamse fotograaf Frans Lanting. Ook Marieke Wiegel van het Nederlands Fotomuseum en WWF-expert Christiaan van der Hoeven zaten in de jury.

Prijs

Symus heeft met zijn foto van de steurgarnaal een fotoreis gewonnen naar een WWF-project in Zambia. Hij gaat daar onder professionele begeleiding van Jasper Doest de natuur fotograferen. De andere prijswinnaars winnen een meet & greet met Jasper Doest en een verblijf in Center Parcs.