Gele hesjes, maar dan anders: de Rotterdamse Bruggenloop

In Rotterdam zijn rond 15:45 uur de eerste lopers gefinished van de Bruggenloop. De eindstreep is bij het Feyenoordstadion.

De snelste lopers van de 'wave' die als eerste van start was gegaan, hadden ongeveer drie kwartier nodig om de eindstreep te halen en trotseerden daarbij de Piekbrug, Nassaubrug, Koninginnebrug, Willemsbrug, Boerengatbrug en de Van Brienenoordbrug. Yorben Ruiter uit Krimpen aan den IJssel was de allersnelste.

Het totale traject is vijftien kilometer. Er is vanaf 15:00 uur in vier 'waves' gestart.

Bezoekers van Rotterdam moeten tot 19.00 uur rekening houden met afgesloten bruggen en wegen.