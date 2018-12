Zijlaard en Boogerd zijn het eens: Tourstart geweldig voor Rotterdam

De Tourstart in Rotterdam in 2010, met voormalig minister-president Jan Peter Balkenende uit de auto. Foto: ANP

Rotterdam wil de start van de Tour de France in 2023, 2024 of 2025 weer organiseren. De gemeente heeft zich gemeld bij Tourorganisatie ASO en wil graag een proloog en eerste etappe in Rotterdam laten starten. Voormalig wielrenners Michael Zijlaard en Michael Boogerd zijn daar erg blij mee.

"Dat is natuurlijk fantastisch nieuws, als wielrennen in je bloed zit", begint Michael Zijlaard tegenover RTV Rijnmond, dat zondag meldde dat Rotterdam de Tourstart wil organiseren . "We herinneren hoe mooi het is geweest, wat bij iedereen nog vers in het geheugen zit, en dan is het natuurlijk fantastisch als het weer gaat gebeuren."

Michael Boogerd sluit zich bij Zijlaard aan, hij hoopt ook dat de Tour weer naar Rotterdam komt. "Dat zou super zijn, een Tourstart in Nederland is natuurlijk altijd gaaf. Rotterdam was in 2010 al een groot feest, schitterend. Ik kan het alleen maar toejuichen."

Twee keer in vijftien jaar

Rotterdam krijgt sinds 2010 dus misschien wel de tweede Grand Départ, en dat is bijzonder. "Dat zie je zelden. Dat zegt heel veel over Rotterdam en dat betekent dat ze destijds heel tevreden waren over de organisatie. Je zag dat ze het heel serieus aanpakten en dat heeft natuurlijk indruk achtergelaten in Frankrijk", vertelt Boogerd.

Michael Zijlaard denkt ook dat jonge renners baat hebben bij een start in Rotterdam. "Dit gaat een mega boost geven voor al die jonge gasten die hopen over een paar jaar op het Tom Dumoulin-niveau te zijn. Voor het Nederlandse profwielrennen gaat het ook een enorme stimulans brengen.

Bekijk hierboven de gehele interviews met oud-wielrenners Michael Zijlaard en Michael Boogerd.