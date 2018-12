EO neemt kerstshow op bij de Laurenskerk

De EO is in Rotterdam neergestreken voor de opnamen van het programma Kerstfeest in de Stad. Zondagavond treedt een Rotterdams koor op en ook artiesten als Tino Martin en Berget Lewis zijn van de partij. Het programma wordt Eerste Kerstdag op NPO 1 uitgezonden.

"Rotterdammers kunnen hier een heel mooi spektakel verwachten. je zou het nu nog niet denken omdat het nog wat druilerig is, maar vanavond is er een hele mooie lichtshow. Het draait allemaal om kerst. Samen zingen! Er gebeurt heel veel vanavond ", vertelt presentator Bert van Leeuwen.

"Ik heb er heel veel zin in. Het is leuk dat we Amsterdam na zeven jaar achter ons gelaten hebben. Dit jaar zijn we lekker naar Rotterdam gegaan!"

Het koor van de avond bestaat uit Rotterdammers. Koorleidster Kirsten Michel kijkt ook uit naar de avond: "Ik hoop dat er heel veel mensen komen en dat iedereen kan zien hoe ontzettend leuk het is!" De nieuwe locatie voor het feest is nu al in trek bij de artiesten: "Iedereen is blij om hier te zijn. De sfeer van Rotterdam is echt te gek."

De opnames van de show, starten zondagavond om 20:15 uur. Iedereen is welkom om te komen kijken. De locatie is het Grotekerkplein voor de ingang van de Sint-Laurenskerk.