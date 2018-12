'Gio' over FC Emmen-Feyenoord (1-4): 'Niet erg gelukkig in de afwerking'

Feyenoord won zondagmiddag met 1-4 bij FC Emmen. Trainer Giovanni van Bronckhorst was na afloop blij met de uitslag. "Je weet dat het moeilijk kan worden. Zeker in een week waar je twee wedstrijden heb gespeeld, waar je veel energie in gestopt hebt."

Bij rust stond het door een aantal gemiste kansen 0-0. "De tweede helft hebben we dat beter gedaan. De kansen die we toen kregen, hebben we ook gemaakt. Als je dat niet doet, wordt het moeilijk, tegen wie je ook speelt."

Jens Toornstra en Jeremiah St. Juste vielen uit tijdens het duel in Emmen. "Jerry had al wat last en had weer een moment met zijn zelfde schouder, dus dat moeten we kijken hoe dat is de komende dagen. En Jens had last van zijn hamstring en kon niet verder."

Bekijk hier heel het gesprek met trainer Giovanni van Bronckhorst, daar gaat hij ook in op het spel van debutant Orkun Kokcü.