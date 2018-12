Raemon Sluiter even terug in Rotterdam na 'constant jaar' van pupil Kiki Bertens

De Rotterdamse tenniscoach Raemon Sluiter was zondag, na goed én druk jaar, terug in Rotterdam. Hij gaf een clinic aan 130 kinderen tijdens de Raemon Sluiter Open van de Rotterdamse Sporticonen. "Ik ben helemaal leip van tennis en dat gevoel wil ik doorgeven."

Na een uitstekend jaar met zijn pupil Kiki Bertens, was het voor Sluiter even tijd voor wat anders. Maar liefst 130 kinderen kregen les van Sluiter. "Het is een eer dat het de Raemon Sluiter Open heet, maar dat is dan ook de laatste keer dat we het er over hebben gehad, want het klinkt een beetje raar.

Het gaat om die kids, ik ben helemaal leip van tennis en ik wil dat gevoel doorgeven. Als we dat met z'n allen een klein stukje hebben kunnen doen, was het een geslaagde dag."

Sluiter gaat ook even in op de prestaties van zijn pupil Kiki Bertens. "Het was een mooi, constant jaar. Qua prestaties, maar ook vooral qua werkwijze van Kiki; ze heeft een heel constant niveau weten te handhaven. Van daaruit is ze ook meer constante prestaties gaan leveren."

