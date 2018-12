Deel dit artikel:













Arrestatieteam valt huis binnen na schietpartij Foto: MediaTV

Op de Jagerslaan in Rotterdam-Zuid is een arrestatieteam zondag aan het begin van de avond een huis binnengegaan. Bij de politie was een melding binnengekomen over een schietpartij op straat.

Agenten hebben in de Jagerslaan kogelhulzen gevonden. Omdat de schutter zich mogelijk in een huis schuil hield, kwam een arrestatieteam naar het pand. Binnen werd niemand aangetroffen. Voor zover bekend zijn er bij de schietpartij geen gewonden gevallen. De politie heeft de zaak in onderzoek.