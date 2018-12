Brexitdeal of niet, douane komt honderden mensen tekort

De douane komt personeel tekort om de brexit te kunnen opvangen. Dat meldt RTL Nieuws. Zeker als er deze week geen brexitdeal komt, wordt de situatie nijpend.

Het Britse parlement stemt dinsdag over de brexitdeal. Wat de uitslag ook wordt, er zijn sowieso meer douanebeambten in Nederland nodig.

Als de deal goedgekeurd wordt, heeft Nederland 750 extra douaniers nodig. Bij een 'no deal' zelfs nog meer: 950. Op dit moment leidt de douane driehonderd extra mensen op. Er dreigt dus hoe dan ook een tekort.

"We zijn er niet echt klaar voor", zegt Tweede Kamerlid Lodewijk Asscher van de PvdA tegen RTL. "Een recent rapport laat ook zien dat het de vraag is of onze mensen het aankunnen. Of je niet in te korte tijd teveel mensen moet klaarstomen."

De Rotterdamse haven rekent op veel vertraging door de brexit. Waar de handel met het Verenigd Koninkrijk nu nog zonder veel rompslomp gaat, is straks veel extra papierwerk nodig.

Het Havenbedrijf gaat ervan uit dat de wachttijden voor containerschepen en vrachtwagens zullen oplopen.

Stena Line verwacht dat de controles ervoor zullen zorgen dat een passage die nu anderhalve minuut duurt in de toekomst twintig minuten tot twee uur in beslag neemt.