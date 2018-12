Deel dit artikel:













Reddingsbrigade redt verstrikt geraakte kitesurfers Foto: Reddingsbrigade Rockanje Foto: Reddingsbrigade Rockanje

De Reddingsbrigade Rockanje heeft zondagmiddag twee kitesurfers gered, die op het water in de problemen waren gekomen. Hun lijnen waren in elkaar verstrikt geraakt en zelf zaten ze met hun benen in die lijnen vast. .

Door de harde wind en de hoge golfslag was het voor de surfers een heidens karwei om boven water te blijven, laat staan om zelfstandig nog de kant te halen. Ze dreven van het slulfterstrand op de Maasvlakte richting het voormalig autostrand van Oostvoorne. Een team van de Reddingsbrigade ging op de waterscooter naar de surfers toe, sneed de lijnen los en nam hen mee aan boord. Aan de wal werd het duo gecheckt en door de politie Haringvliet terug naar hun auto op de Maasvlakte gebracht. "Naast wat schrammen/sneeën aan de benen zijn zij er gelukkig goed vanaf gekomen", schrijft de Reddingsbrigade op Facebook.