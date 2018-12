Deel dit artikel:













Rotterdamse honkballer in kritieke toestand in ziekenhuis Loek van Mil in 2012. Foto: ANP / Catrinus van der Veen

Honkballer Loek van Mil ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. De 34-jarige werper van landkampioen Neptunus uit Rotterdam liep in Australië ernstig hoofdletsel op.

Van Mil speelt in Australië momenteel voor de Brisbane Bandits, omdat het honkbal in Nederland stil ligt in de winter. Volgens Neptunes liep hij het hoofdletsel niet op door honkbal. Wat de oorzaak dan wel is, is niet duidelijk. De familie van de honkballer is inmiddels onderweg naar Australië.