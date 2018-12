Dordtse inwoners dumpen zwerfafval voor deur Stadskantoor

Omwonenden van het Leger des Heils aan het Kasperspad in Dordrecht zijn de overlast van daklozen in de buurt flink zat. Maandagochtend vroeg hebben ze zwerfvuil gedumpt voor de deur van het Stadskantoor, om zo hun onvrede te uiten over de plannen om de opvang van het Leger des Heils uit te breiden.

Flesjes bier, afhaalmaaltijden, zakjes, een oud matras: het is een kleine greep uit het afval dat de diverse bewoners het afgelopen weekeinde hebben verzameld in de buurt. "Het is een hele berg", zegt actievoerder Klaas de Vries. "Ondanks dat het Leger des Heils in de buurt is, slapen hier geregeld mensen buiten in de bosjes."

Dubbele diagnose

Om extra te benadrukken dat de buurt de overlast van de zwervers zat is, hebben ze besloten het afval voor de deur van het Stadskantoor te dumpen. "Het zijn niet meer de zwervers van vroeger uit de tijd van Majoor Bosshardt, maar het zijn vaak klanten met een dubbele diagnose", zegt Klaas. "Ze zijn bijvoorbeeld én verward én verslaafd."

Volgens Klaas veroorzaken deze mensen veel overlast in de buurt. "Er zijn zelfs mensen voor verhuisd. Laatst is iemand bij de nek gegrepen. Dat soort taferelen spelen zich al jaren af bij ons in de buurt."

Rondzwerven

Met de plannen van de gemeente en het Leger des Heils om de nachtopvang uit te breiden naar dagopvang, vrezen de bewoners dat die overlast alleen nog maar erger wordt. "Uitbreiden naar dagopvang betekent meer cliënten", legt Klaas uit. "We zien alleen nauwelijks dat het Leger des Heils zoden aan de dijk zet. Als ze onderdak wordt geboden en ze 's ochtends weer de deur uit worden gezet, gaan ze vervolgens door de buurt rondzwerven."

De bewoners in de omgeving van het Leger des Heils zien liever dat de daklozenopvang gedecentraliseerd wordt. "Niet alles op één hoop in één volksbuurtje bij elkaar proppen. Dat is vragen om ellende."

Rommeltje

Wat de reacties zullen zijn van de ambtenaren die maandagochtend aan het werk gaan in het Stadskantoor, is nog even afwachten. "Zij zullen ongetwijfeld denken dat het een rommeltje is. Maar wij hebben dat dag in, dag uit. Dan kunnen zij ook eens ervaren hoe dat is."

Dinsdag gaan de actievoerders om tafel met de Dordtse raadsleden. "We gaan dan ons zegje doen en hopen dat er schot in de zaak komt." De gemeente Dordrecht heeft nog niet gereageerd op de actie van de boze buurtbewoners.