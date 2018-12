Eerste reizigers op station Lansingerland-Zoetermeer

Het nieuwe NS-station Lansingerland-Zoetermeer is zondag in gebruik genomen. Voor zo'n 70 duizend reizigers uit de omgeving wordt de reistijd richting Utrecht en Gouda daardoor een stukje korter.

Het station ligt veertig procent op het grondgebied van Zoetermeer en zestig procent in Lansingerland, in de 'middle of nowhere'. "Het is hier een knooppunt. We zitten aan de staart van de file richting Den Haag, dus hebben hier ook 700 P+R-plekken zodat mensen kunnen overstappen op het openbaar vervoer", legt projectmanager Dennis Dierikx maandagochtend uit.

In mei wordt het station uitgebreid met een halte voor de Randstadrail, zodat reizigers snel van de trein kunnen overstappen op de metro of andersom. Ook de bus naar Rotterdam krijgt een halte bij het station. "In de toekomst willen we er graag een heel knooppunt van maken, zodat we ook met de tram door kunnen naar Rodenrijs en Rotterdam."

Nog niet af

De opening van het station viel zondag samen met de ingebruikname van de nieuwe dienstregeling van de NS. Het station is dan ook nog niet af, merkt ook verslaggever Marion Keete op. "De fietsenstallingen moeten nog neergezet worden en ook de bewegwijzering ontbreekt nog", constateert ze.

"We hebben wat problemen gehad met leveranciers", legt projectmanager Dennis Dierx uit. "Reizigers kunnen nu veilig in- en uitstappen, maar we zijn de komende maanden nog bezig met het afbouwen van het station."