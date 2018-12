OM vervolgt Rotterdamse verpleger in tien zaken rondom insulinemoorden

De Rotterdamse verpleger Rahiied A. wordt vervolgd voor zeker tien incidenten in de grote zaak rondom de insulinemoorden. Mogelijk komen er daar nog twee bij. Dat is maandagochtend bekend geworden tijdens een korte zitting op de rechtbank.

Hij wordt verdacht van vier moorden en zes pogingen tot moord, bevestigt het OM. Twee moorden worden nog onderzocht. In totaal zijn vijftien verdachte gevallen onderzocht, maar het OM laat drie zaken vanwege een gebrek aan bewijs vallen.

Rahiied A. zou in verschillende verzorgingstehuizen in onder meer Puttershoek, Ridderkerk en Rotterdam ouderen hebben geïnjecteerd met insuline, terwijl ze geen suikerziekte hebben. Een aantal van hen is daaraan overleden.

De zaak kwam aan het rollen toen een bewoonster van Humanitas-tehuis De Wetering in Rotterdam een te hoge dosis insuline overleefde, in september 2016. Haar familie deed begin 2017 een melding hiervan, gevolgd door een aangifte in juni. Toen er later een tweede verdacht geval bijkwam, besloot justitie een groot onderzoek te starten.



Rahiied A. zit inmiddels een jaar in voorarrest. De advocaten in de zaak zeiden in oktober nog "in toenemende mate gefrustreerd te raken", omdat er nog veel onduidelijkheid was over het aantal moorden waarvan hij wordt verdacht. Ook nu doet het OM daar nog geen uitspraken over.



De volgende zitting is op 22 februari. Het onderzoek naar de insulinemoorden is dan afgerond. Ook verschijnt voor die tijd nog een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg.