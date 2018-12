Rob Jacobs te gast in FC Rijnmond

Oud-voetbaltrainer Rob Jacobs is maandagavond te gast in FC Rijnmond. Het 75-jarige voetbaldier schuift aan bij presentator Bart Nolles. Emile Schelvis en Sinclair Bischop completeren de tafel.

In de uitzending blikken de heren natuurlijk terug op het afgelopen voetbalweekend. Zo won Feyenoord in Drenthe met 4-1 bij FC Emmen en haalde Sparta met grote cijfers uit tegen Almere City. De ploeg van Henk Fraser won met 6-1.

Uiteraard is ook de 6-0 nederlaag van Excelsior bij koploper PSV onderwerp van gesprek en haalde FC Dordrecht knap een punt bij Roda JC.

Direct na de voetbaltalkshow begint Sportclub Rijnmond. Hierin is een reportage te zien van de Bruggenloop en kickbokser Luis Tavares, die in zijn eigen stad zijn rentree vierde met zijn Glory gevecht in Ahoy.



FC Rijnmond begint maandag om 17:20 uur en wordt daarna ieder uur herhaald.