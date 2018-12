Deel dit artikel:













Huizen Rotterdam-Noord zonder water door gesprongen waterleiding Foto: MediaTV

In de Bloklandstraat in Rotterdam-Noord is maandagochtend een waterleiding gesprongen. Daardoor hebben in de omgeving zo'n vierhonderd woningen zonder water gezeten en waren diverse kruipruimtes onder water gelopen.

Volgens een woordvoerder van Evides is de waterleiding geraakt bij heiwerkzaamheden. De brandweer heeft de ruimtes leeggepompt. Evides heeft de watertoevoer in de straat deels omgeleid, zodat er rond 11:15 uur nog zo'n vijftig huizen zonder water zitten. De reparatiewerkzaamheden zijn in volle gang. Volgens een woordvoerder van Evides gaat dit duren tot het einde van de middag. Door de waterdruk is een stuk van de stoep in de straat weggeslagen. Dat moet gerepareerd worden door de gemeente. De veiligheidsregio verwacht dat de reparaties nog een groot deel van de dag duren. Op de 1e Pijnackerstraat en de Bloklandstraat staat een watertappunt, waar de getroffen bewoners gebruik van kunnen maken. Dit water moet eerst gekookt worden voor gebruik.