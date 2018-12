Deel dit artikel:













Huizen zonder water door gesprongen waterleiding in Rotterdam-Noord Foto: MediaTV

In de Bloklandstraat in Rotterdam-Noord is maandagochtend een waterleiding gesprongen. Daardoor hebben in de omgeving zo'n vierhonderd woningen zonder water gezeten en waren diverse kruipruimtes onder water gelopen.

Volgens een woordvoerder van Evides is de waterleiding geraakt bij graafwerkzaamheden. De brandweer heeft de ruimtes leeggepompt. Evides kon de watertoevoer in de straat snel omleiden, zodat er aan het einde van de ochtend alleen nog zo'n vijftig huizen zonder water zaten. Evides plaatste watertappunten voor gedupeerde bewoners. Zij moesten het water dat daaruit kwam eerst wel koken. Rond 16:00 uur waren de reparatiewerkzaamheden aan de waterleiding helemaal klaar. Door de waterdruk was ook een stuk van de stoep in de straat weggeslagen. De gemeente heeft de gaten maandag gedicht en repareert de stoep dinsdag.