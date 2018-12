Tot 25 jaar cel voor dubbele liquidatie Beverwaard

De verdachten van de dubbele liquidatie in Rotterdam-Beverwaard eind vorig jaar, moeten tot 25 jaar de cel in. Dat heeft de rechter maandag besloten.

Bij de liquidatie kwamen twee mannen van 25 en 26 jaar oud om het leven. Ze werden onder vuur genomen toen ze in een geparkeerde auto zaten aan de Rhijnauwensingel.

De hoofdverdachte heeft bekend dat hij met een automatisch geweer op de slachtoffers heeft geschoten. Een duidelijk motief ontbreekt nog. Mogelijk was slechts één van de twee het doelwit vanwege een ruzie in het criminele circuit.

Justitie wilde halverwege november dat de hoofdverdachte zo lang mogelijk de cel in zou gaan, omdat de kans op herhaling groot is. Hij wordt verdacht van meerdere misdrijven. Onder meer een overval op een vestiging van een pizzabezorgservice in Rotterdam-IJsselmonde, waarbij hij zelf werd overvallen.

De chauffeur van de auto van waaruit werd geschoten, moet 20 jaar de cel in. Tegen hem was eerder 25 jaar cel geëist voor betrokkenheid bij de dubbele liquidatie. De rechter heeft daarnaast besloten dat zowel de schutter als de chauffeur 30 duizend euro moeten betalen aan de Staat: het bedrag dat ze voor de liquidaties hebben gekregen.

Ook twee jongens van toen 17 en 15 jaar oud zouden een rol hebben gespeeld bij de liquidatie. De 17-jarige jongen was de bijrijder van de auto. Hij krijgt de maximale straf van twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. De 15-jarige jongen is vrijgesproken in deze zaak. Wel krijgt hij een werkstraf van 40 uur voor openlijk geweld op een ander moment.