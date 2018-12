Duurzame woning Heijplaat verhuist naar Merwehaven

De woning is compleet demontabel.

Alle materialen uit de woning worden verzameld voor het terug in elkaar zetten.

Een groot deel is al afgebouwd.

De duurzame woning Maskerade op Rotterdam-Heijplaat wordt deze week afgebroken. De zelfvoorzienende woning moet plaats maken voor een nieuwbouwwijk. Niet getreurd: er is een nieuwe plek voor gevonden in Rotterdam.

Het huis zal opnieuw worden opgebouwd in de Merwehaven, bij de Floating Farm die daar zal komen. Dat is mogelijk omdat het pand compleet demontabel is.

Demontabel

Hugo van Eyck is daar maandagmorgen vroeg mee bezig, samen met drie anderen. “We beginnen rustig aan, werken van boven naar beneden, één voor één. In elkaar zetten is natuurlijk altijd makkelijker, maar het uit elkaar halen gaat prima.”

De eerste duizend schroeven zijn er inmiddels al uit, alles netjes genummerd en geordend, zodat het opbouwen in het voorjaar van 2019 goed zal verlopen.

Hans Westerwoudt, betrokken bij het ontwerp van de woning, is blij dat de woning behouden kan blijven. “Het is een demontabele woning, dat is best bijzonder. Het concept heeft zich bewezen de afgelopen jaren.”



Informatie

De verwachting is dat het werk deze week al een flink eind is gevorderd. De bedoeling is dat de woning volgend jaar weer opgebouwd zal worden. “De woning zal daar dienst doen als informatiecentrum”, vertelt Hans Westerwoudt, betrokken bij het ontwerp van de woning. “Mogelijk gaan er op de bovenverdieping nog mensen wonen.”

Woning

De woning bestaat uit twee appartementen, die goed geïsoleerd zijn en driedubbel glas hebben. Het zijn beide nul-op-de-meter-woningen, met bijvoorbeeld zonnepanelen en een zonneboiler om zelf warmte en elektriciteit op te wekken.