​Meer dan dertig boetes voor versperren kruispunt

Een motoragent in Capelle aan den IJssel heeft donderdag in nog geen uur tijd meer dan dertig automobilisten op de bon geslingerd. Ze versperden de kruising van de Capelseweg met de Hoofdweg.

“Het was enorm druk in en rondom Rotterdam met daardoor files en opstoppingen", vertelt de agent. "Ook op de kruising was het een chaos en er was nauwelijks sprake van doorstroming.” Automobilisten die desondanks toch doorreden en daarmee de kruising blokkeerden, maakten de zaak alleen maar erger.

De motoragent is zelf nog op de kruising gaan staan om het verkeer te regelen, maar dit bleek niet te helpen. Daarom ging hij over op het bekeuren van de overtreders. In drie kwartier leverde dat 33 keer een proces-verbaal op.

Het blokkeren van een kruispunt kost je 230 euro aan boete.