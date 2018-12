Drugslab in horecapand Berkel en Rodenrijs

Een melding van een chemische lucht in Berkel en Rodenrijs bij een horecapand aan de Westersingel blijkt afkomstig te zijn van een drugslab. Er is één persoon aangehouden.

De melding kwam rond 10:05 uur binnen bij de brandweer. De politie en brandweer zijn enige tijd bezig geweest om het pand in te kunnen. Daar moest een sleutelmaker aan te pas komen. In de kelder werd toen iets aangetroffen waarvan sterk vermoed wordt dat het een drugslab is.

Een speciaal team van de politie is aanwezig om de zaak te onderzoeken.