Nieuwe dienstregeling Qbuzz geeft problemen

De gevreesde chaos bij de invoering van een nieuwe dienstregeling in het openbaar vervoer in Dordrecht, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is vanmorgen uitgebleven, maar op veel plekken waren er wel problemen, met name in de ochtendspits.

Qbuzz nam zondag het openbaar vervoer in de regio Dordrecht over van Arriva en dat soort wisselingen zorgen doorgaans voor nogal wat leed onder de reizigers. "Het is niet leuk dat er dingen mis gaan, maar over het algemeen valt het mee", zegt Susan Zethof van Qbuzz.

"Er zijn vanmorgen ritten uitgevallen en bussen te laat gekomen. We hebben op sommige lijnen zelfs nog touringcars ingezet om de problemen op te lossen, maar dat is niet overal gelukt. De komende dagen gaan we dat allemaal oplossen", aldus Zethof.

Gemopper

Een chauffeur op lijn 2 blijkt maandagmorgen door de baas uit bed te zijn gebeld: "Of ik in wilde springen. Nou, dan doe je dat. Even schudden met de kop en drie bakken koffie er in. Het is even wennen met nieuwe bussen en andere routes, maar ik hoor weinig gemopper."

Reizigers reageren verdeeld. De één spreekt van een verbetering, de andere juist van een verslechtering. Op social media klagen tientallen reizigers. "Natuurlijk zien we dat ook en doen we er wat aan als dat kan", zegt Zethof, "maar realiseer je ook dat tevreden mensen zich zelden uiten op de social media."





Halte opgeheven

Veel klachten gaan over het wegvallen van haltes in dunbevolkte gebieden, zoals in Arkel, een dorp bij Gorinchem. In Dordrecht lijkt de wisseling van busbedrijven soepeler te verlopen. De reacties verbazen Qbuzz niet, want achter de veranderingen zit wel een gedachte.

"Over de nieuwe dienstregeling is goed nagedacht. We hebben haltes waar weinig mensen in en uit stapten geschrapt, waardoor de rijtijd versneld wordt. Wat voor de één een verbetering is, is voor een ander dan juist een verslechtering", weet de woordvoerster van Qbuzz.

Verbetering

Klagen heeft wèl zin, zegt ze: "Niet dat we na tien klachten meteen dingen zullen veranderen, maar tips en adviezen worden zeker meegenomen als we de dienstregeling evalueren. En dan zouden er volgend jaar dingen kunnen veranderen."