Betaald parkeren in deel van centrum Spijkenisse uitgebreid De Gorsstraat in Spijkenisse. Foto: Google Streetview

De gemeente Nissewaard wil het betaald parkeren in een deel van het centrum in Spijkenisse uitbreiden. Met name bewoners van Puttesteijn, een seniorenflat in Spijkenisse, kunnen hun auto ‘s avonds vaak niet kwijt op parkeerplaatsen in de buurt. De gemeente hoopt de bewoners op deze manier tegemoet te komen.

Er moet in de Damstraat, Gorsstraat, Sluisstraat en het Kolkplein betaald worden tot 21:00 uur in plaats van tot 18:30 uur. Het tarief blijft onveranderd. Op straat kost parkeren minimaal 1,90 euro per uur. Parkeren in de garages - waaronder de nabijgelegen garage van theater De Stoep - blijft een euro per uur. De parkeerplaatsen worden nu vaak bezet gehouden door bezoekers van het casino, de supermarkt en een feestzaal die daar gevestigd zijn. Vlakbij woning “Veel bewoners van Puttesteijn zijn slecht ter been en kunnen door hun beperking niet ver lopen. Omdat veel andere automobilisten na 18:30 uur gebruik maken van de gratis parkeergelegenheid in de genoemde straten, kunnen bewoners van Puttesteijn vaak hun auto niet in de directe nabijheid kwijt", legt wethouder Martijn Hamerslag uit. Het beleid van de gemeente Nissewaard is om bewoners hun auto's zo dicht mogelijk bij de woning te laten parkeren en dat is nu niet altijd mogelijk. “Veel bewoners van Puttesteijn zijn slecht ter been en kunnen door hun beperking niet ver lopen. Omdat veel andere automobilisten na 18:30 uur gebruik maken van de gratis parkeergelegenheid in de genoemde straten, kunnen bewoners van Puttesteijn vaak hun auto niet in de directe nabijheid kwijt", legt wethouder Martijn Hamerslag uit. Het beleid van de gemeente Nissewaard is om bewoners hun auto's zo dicht mogelijk bij de woning te laten parkeren en dat is nu niet altijd mogelijk. Niet hele centrum De uitbreiding van het tijdvak zou niet gelden niet voor de rest van het centrum. Daar is parkeren alleen betaald tot 18:30 uur doordeweeks en tot 21:00 uur op de koopavond donderdag. Op zondag betaal je van 12:00 tot 17:00 uur. De uitbreiding van het tijdvak zou niet gelden niet voor de rest van het centrum. Daar is parkeren alleen betaald tot 18:30 uur doordeweeks en tot 21:00 uur op de koopavond donderdag. Op zondag betaal je van 12:00 tot 17:00 uur. De gemeenteraad van Nissewaard moet nog akkoord gaan met het voorstel van het college. De verwachting is dat de uitbreiding kan ingaan per 1 januari 2019.

